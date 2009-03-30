Крым через пару дней получит нового начальника КРУ

В ближайшее время будет назначен новый начальник Контрольно-ревизионного управления в Автономной Республике Крым.

Об этом председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО сообщил сегодня в прямом эфире «Транс-М-радио».

«У нас со 2-го апреля будет новый начальник КРУ», - сказал крымский спикер.

По словам А.ГРИЦЕНКО, Иван БУРЕЙ «завершает свою работу». «Я хочу пожелать ему здоровья, удачи и поблагодарить его за ту работу, которую он провел или проводил в Крыму, будучи начальником КРУ Крыма», - отметил глава парламента автономии.

При этом А.ГРИЦЕНКО не сообщил, кто станет новым руководителем КРУ автономии.

В КРУ Крыма не смогли прокомментировать заявление спикера автономии. «Мы пока не знаем, будет ли Иван Степанович (БУРЕЙ) продолжать свою деятельность или же нет», - отметила одна из сотрудниц КРУ Крыма.