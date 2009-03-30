Куницын еще четыре года будет руководить крымским футболом
15:00, 30 марта 2009Крым
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Решение федерации
Республиканская Федерация футбола Крыма переизбрала своим президентом Сергея КУНИЦЫНА.
Об этом сообщает пресс-служба спортклуба "Таврия".
Данное решение было принято в ходе III отчетно-выборной конференции федерации.
"Руководить федерацией будет тот же президент – Сергей КУНИЦЫН, альтернативы которому во главе крымского футбола на сегодняшний день нет, что и подтвердили своим единогласным голосованием участники конференции", – говорится в сообщении.
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