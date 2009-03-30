В Киеве поговорят о ЧФ России

30-31 марта в Киеве будет проходить заседание рабочей группы по вопросам юрисдикции подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, в ходе заседания будут проработаны проекты соглашения по вопросам распределения юрисдикции между Украиной и Россией в связи с пребыванием ЧФ РФ на территории Украины и соглашения по урегулированию вопроса двойного гражданства отдельных категорий военнослужащих ЧФ РФ и членов их семей.

Кроме того, будут рассматриваться вопросы использования государственной символики России в местах дислокации ЧФ РФ на территории Украины.