Кого украинцы обвиняют в усилении кризиса (опрос)

Политический кризис в стране продолжает усиливаться, об этом свидетельствуют данные национального ежемесячного исследования «Омнибус» (Omnibus), который проводится компанией «ТНС Украина» на постоянной основе

По результатам исследования, переданным УНИАН, рекордное количество респондентов - 90,6% - считают, что, в целом, все происходящее в Украине идет в неправильном направлении; только 3,8% уверены, что в правильном направлении; и 5,7% - затруднились ответить.

На вопрос, «Кто, по вашему мнению, должен уйти в отставку со своей должности для разрешения политического кризиса - Юлия ТИМОШЕНКО или Виктор ЮЩЕНКО?», половина украинцев - 50% - ответили, что для разрешения политического кризиса со своей должности должен уйти Президент Украины В.ЮЩЕНКО. 21% респондентов придерживаются мнения, что это должна сделать премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО. 13% думают, что никто из них не должен идти в отставку, еще 13% не определились со своим мнением на этот счет, 3% - отказались от ответа.

Более половины опрошенных - 54% - считают, что В.ЮЩЕНКО несет наибольшую ответственность за усиление политического кризиса в Украине. 19% украинцев придерживаются мнения, что ответственность за усиление политического кризиса лежит на Ю.ТИМОШЕНКО, 5% возлагают ее на бывшего премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. 3% респондентов назвали виновниками усиления кризиса других политиков, 16% затруднились ответить на этот вопрос, 3% отказались от ответа.

На вопрос, «Кто из политиков больше других заинтересован в том, чтобы экономический кризис в Украине усиливался?», 34% респондентов выразили мнение, что В.ЮЩЕНКО больше других политиков заинтересован в усилении экономического кризиса в Украине для борьбы со своими политическими соперниками. 16% респондентов назвали в таком качестве Ю.ТИМОШЕНКО, 10% - В.ЯНУКОВИЧА. Около 3% участников исследования выбрали других политиков, 9% украинцев придерживаются мнения, что никто из политиков не заинтересован в усилении политического кризиса, 25% респондентов затруднились ответить, 4% отказались от ответа.

Результаты этого опроса также показывают, что около 65% украинцев поддерживают обращение бывшего Президента Украины Леонида КРАВЧУКА к В.ЮЩЕНКО с призывом добровольно уйти в отставку. Около 23% респондентов не поддерживают это предложение Л.КРАВЧУКА, приблизительно 9% опрошенных затруднились выразить свое мнение по этому вопросу.

В то же время, 63% опрошенных придерживаются мнения, что В.ЮЩЕНКО не должен дорабатывать свой президентский срок до конца. При этом 49% респондентов считают, что действующий Президент должен уйти в отставку добровольно, а 14% - что его стоит отстранить от выполнения обязанностей принудительно в порядке импичмента. 27% украинцев придерживаются мнения, что В.ЮЩЕНКО должен доработать свой срок до конца. Около 8% затруднились ответить на этот вопрос, 2% отказались от ответа.

Опрос проводился 6-14 марта.

*** «Омнибус» (Omnibus) - это разновидность количественного исследования, которое ежемесячно проводится одновременно для нескольких клиентов по интересующим их темам, а также содержит постоянный блок демографических вопросов. Генеральную совокупность представляет население Украины в возрасте от 16 до 75 лет, выборочную совокупность - 1200 респондентов ежемесячно. Опрос проводится методом интервью «лицом к лицу» на дому у респондентов. Погрешность выборки не превышает 3%.

«ТНС Украина» - сетевое маркетинговое агентство, которое специализируется на маркетинговых исследованиях и входит в состав ведущей мировой группы компаний TNS с центральным офисом в Лондоне. Украина является одной из 80 стран, где работает TNS. С осени 2008 года TNS входит в состав Kantar Group - исследовательского подразделения мирового рекламно-коммуникационного холдинга WPP.