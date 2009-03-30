В Крыму пройдет тренинг о правах человека в ИВС

13:06, 30 марта 2009
Крым
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Начальники получат навыки и литературу

С 31 марта по 2 апреля в крымском городе Судак пройдет тренинг для сотрудников изоляторов временного содержания. 

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму, тренинг - одна из первых попыток привлечь внимание экспертов к проблемам соблюдения прав человека во время содержания в специальных учреждениях.

В мероприятии примут участие 20 начальников изоляторов временного содержания, которые получат новые знания, навыки и литературу.  

Специально для этого тренинга приглашены высокопоставленные должностные лица Лондонской столичной полиции (Великобритания) и руководитель Департамента Министерства внутренних дел земли Северная Рейн-Вестфалия (Германия). 

Тренинг организован «Харьковским институтом социальных исследований» в рамках сотрудничества с Программой Совета Европы «Полиция и права человека».

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