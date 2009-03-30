В Крыму пройдет тренинг о правах человека в ИВС

С 31 марта по 2 апреля в крымском городе Судак пройдет тренинг для сотрудников изоляторов временного содержания.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму, тренинг - одна из первых попыток привлечь внимание экспертов к проблемам соблюдения прав человека во время содержания в специальных учреждениях.

В мероприятии примут участие 20 начальников изоляторов временного содержания, которые получат новые знания, навыки и литературу.

Специально для этого тренинга приглашены высокопоставленные должностные лица Лондонской столичной полиции (Великобритания) и руководитель Департамента Министерства внутренних дел земли Северная Рейн-Вестфалия (Германия).

Тренинг организован «Харьковским институтом социальных исследований» в рамках сотрудничества с Программой Совета Европы «Полиция и права человека».