В Крыму сын убил мать и её сожителя и сжёг дом

В Евпатории 27-летний безработный убил мать и её сожителя, после чего поджёг дом и пытался покончить жизнь самоубийством, нанеся себе ножевое ранение. Мужчина госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, 45-летнюю безработную женщину и ее 34-летнего безработного сожителя нашли мертвыми с ножевыми ранениями после тушения пожара в доме.

Предварительно установлено, что сын убил мать и её сожителя во время ссоры после совместного употребления спиртных напитков.