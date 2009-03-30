В Крыму сын убил мать и её сожителя и сжёг дом
11:13, 30 марта 2009Крым
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А ещё пытался наложить на себя руки
В Евпатории 27-летний безработный убил мать и её сожителя, после чего поджёг дом и пытался покончить жизнь самоубийством, нанеся себе ножевое ранение. Мужчина госпитализирован.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, 45-летнюю безработную женщину и ее 34-летнего безработного сожителя нашли мертвыми с ножевыми ранениями после тушения пожара в доме.
Предварительно установлено, что сын убил мать и её сожителя во время ссоры после совместного употребления спиртных напитков.
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