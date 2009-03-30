В Крыму больничные чиновники нанесли стране ущерб на 580 тыс. грн.

В Крыму правоохранители разоблачили должностных лиц больницы, которые нанесли государству ущерб на сумму более 580 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, чиновники без проведения открытых тендерных торгов по завышенной стоимости купили у общества с ограниченной ответственностью 1,4 тыс. тонн каменного угля.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).