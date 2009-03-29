Витренко выгнала Иванова из партии

Центральный комитет Прогрессивной социалистической партии Украины решил исключить депутата крымского парламента Валерия ИВАНОВА из рядов партии.

В.ИВАНОВ исключен «без права восстановления в партии» за «грубые политические ошибки, которые дискредитируют ПСПУ», а также за нарушение устава и программы политсилы, сообщается на официальном сайте Прогрессивной социалистической партии Украины

Соответствующее решение принято на пленуме ЦК ПСПУ в субботу в Киеве.

Кроме того, пленум ЦК принял решение «заклеймить В.ИВАНОВА "предателем партии"».

ЦК требует от бывшего секретаря Крымского рескома ПСПУ сложить депутатские полномочия и передать партийное имущество.

«За грубое отклонение от предвыборной платформы и нарушение норм и принципов партийной деятельности», в соответствии со ст. 4.7.16 устава, Центральный комитет ПСПУ постановил лишить В.ИВАНОВА права права представлять Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» в Верховной Раде Крыма, а Майю АЛЕКСАНДРОВУ – в Симферопольском городском совете.