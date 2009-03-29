В Крыму – меньше всего украинских школ в стране

Наименьшее количество школ с украинским языком преподавания функционирует сегодня в Крыму.

Об этом сообщил в интервью «Зеркалу недели» (№11 от 28 марта - 4 апреля 2009 года) министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК. В то же время, в Донецкой области, по данным министра, на украинском языке обучается значительно больше школьников.

«В Крыму всего семь школ с украинским языком преподавания. Только 7,3% школьников учатся на государственном языке (в стране - 81,3%). Это самый низкий показатель в Украине», - сообщил министр образования и науки.

При этом, согласно информации министра, получить украиноязычное образование в сельской местности в Крыму невозможно.

«В сельской местности Крымского полуострова нет ни одного учебного заведения с украинским языком преподавания», - подчеркнул И.ВАКАРЧУК.

В то же время ситуация с украиноязычными учебными заведениями в Донецкой области является значительно лучше, сообщил министр.

«По нашим данным, в области работает 340 школ с украинским языком преподавания и 188 - с русским. Кроме того, в 578 школах преподавание ведется на двух языках - на украинском и русском», - проинформировал И.ВАКАРЧУК.