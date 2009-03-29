Вручение театральных премий

30 марта - 16.00. В Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре состоится вручение ежегодных театральных премий имени народного артиста России Германа Апитина и народного артиста Украины Владимира Аносова, приуроченное к празднованию Международного Дня театра.

В программе вечера «Театральные капустники»: Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, Крымского академического украинского музыкального театра, Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра, Крымского академического театра кукол, Севастопольского академического драматического театра им. А.Луначарского, Севастопольского театра для детей и молодежи, Севастопольского драматического театра им. Б.Лавренева Черноморского флота Российской Федерации.