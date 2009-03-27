Акцию «Прощай, сигарета!» провели в Симферополе борцы с табаком

Участники акции «Прощай, сигарета!» сегодня в Симферополе потребовали принять в Крыму республиканскую Программу по созданию 100% свободных от табачного дыма общественных мест.

«Мы крайне обеспокоены сложившейся в Крыму и в целом по Украине ситуацией, которую можно смело назвать табачной эпидемией. Ежегодно от болезней, связанных с курением, в нашей стране умирает около 110 тысяч человек. Это значит, что в таком городе, как Симферополь, в течение следующего месяца может пасть жертвой табачных компаний порядка ста человек», - заявили в коалиции «Крым без табачного дыма».

Символическим отображением этих слов стали «высаженные» сто маленьких крестов и надпись «Сколько еще человек должно погибнуть, чтобы вы задумались?», сообщает пресс-служба коалиции.

В ходе акции проводился сбор подписей под обращением к депутатам Верховной Рады Украины о необходимости поднять акцизы на табачные изделия.