Министр обороны не против спецрежима в Севастополе

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ обещает оказывать поддержку проекту по созданию в Севастополе специального экономического режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Севастополе по окончании встречи с руководством администрации города, во время которой его ознакомили с «Севастопольским проектом открытой экономики и международного сотрудничества».

«Что касается презентации проекта будущего Севастополя, то я, как министр правительства, буду всячески поддерживать те проекты и постановления, которые будут необходимы для того, чтобы город получил такое мощное развитие», - пообещал он.