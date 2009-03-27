90 квартир для военных Севастополя введут в эксплуатацию в I полугодии

В первом полугодии текущего года в Севастополе Министерство обороны Украины введет в эксплуатацию по меньшей мере 90 квартир для военнослужащих и членов их семей.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Минобороны, об этом министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ заявил сегодня в Севастополе, где находился с рабочей поездкой с целью проверки уровня боевой готовности дислоцированных в Крыму военных частей Вооруженных сил Украины.

Во время пребывания в Крыму Ю.ЕХАНУРОВ также встретился с представителями местных властей, с которыми обсудил ситуацию по решению вопросов социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

“В первом полугодии этого года мы сдадим в эксплуатацию по меньшей мере 90 квартир в Севастополе. У нас есть серьезные планы улучшения ситуации по обеспечению жильем и в других гарнизонах полуострова. Даже в условиях ограниченного финансирования, сложившихся в этом году, мы сдадим жилье не меньше, чем в прошлом году”, – подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.