Игральное оборудование на 3 миллиона изъято в Крыму в этом году

С начала года крымские налоговики изъяли более 260 единиц игрового оборудования на 3,2 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Крыму.

Так, в марте сотрудники управления налоговой милиции в ходе проверки в игральном зале, расположенном на одном из рынков Симферополя, изъяли 14 автоматов с признаками бесхозного имущества на сумму предварительной оценки 350 тыс. грн. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению владельца изъятых товарно-материальных ценностей.

По фактам выявленных правонарушений составлены административные материалы, они направлены в местные суды для рассмотрения и принятия решений.