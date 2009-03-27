Игральное оборудование на 3 миллиона изъято в Крыму в этом году
15:43, 27 марта 2009Крым
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Проверки продолжаются
С начала года крымские налоговики изъяли более 260 единиц игрового оборудования на 3,2 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Крыму.
Так, в марте сотрудники управления налоговой милиции в ходе проверки в игральном зале, расположенном на одном из рынков Симферополя, изъяли 14 автоматов с признаками бесхозного имущества на сумму предварительной оценки 350 тыс. грн. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению владельца изъятых товарно-материальных ценностей.
По фактам выявленных правонарушений составлены административные материалы, они направлены в местные суды для рассмотрения и принятия решений.
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