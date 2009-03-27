Работник вынес имущество симферопольского депо

13:20, 27 марта 2009
Крым
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Дома организовал мини-склад

Крымской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины – присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Работник Симферопольского пассажирского вагонного депо вынес имущество на сумму почти 40 тысяч гривен. "Работая на участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования пассажирских вагонов, мастер откладывал для себя находившиеся в его распоряжении материалы, вещества и детали. Так со временем у него образовался свой личный небольшой склад", - сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Тем не менее это имущество принадлежало государству, поэтому транспортной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. «Несун» расформировал свой склад, возместив депо причиненный ущерб.

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