В Евпатории глава садового общества погорел на взятке в $6 тысяч
13:15, 27 марта 2009Крым
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Возбуждено уголовное дело
В Евпатории председатель садового общества погорел на взятке в шесть тысяч долларов.
В такую сумму обошелся членский билет гражданину, который хотел вступить в кооператив, сообщает прокуратура Крыма.
По факту получения взятки, сопряженной с ее вымогательством, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины, прокуратурой Евпатории возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.
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