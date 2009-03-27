В Евпатории глава садового общества погорел на взятке в $6 тысяч

13:15, 27 марта 2009
Крым
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Возбуждено уголовное дело

В Евпатории председатель садового общества погорел на взятке в шесть тысяч долларов.

В такую сумму обошелся членский билет гражданину, который хотел вступить в кооператив, сообщает прокуратура Крыма.

По факту получения взятки, сопряженной с ее вымогательством, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины, прокуратурой Евпатории возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

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