Крым принял на отдых на 28% меньше курортников

Количество отдохнувших в Крыму с начала года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года на 28,4% - до 123 тыс. человек.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов Крыма, организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии по состоянию на 27 марта отдохнули 53,3 тыс. человек, что на 20,1% ниже, чем за тот же период минувшего года.

По состоянию на сегодня в автономии работает 120 санаторно-курортных и туристских предприятий, они заполнены на 46,9%. В прошлом году в это время в Крыму работало на 14 курортных учреждений больше, коэффициент заполняемости составлял 49%.