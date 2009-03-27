Налоговая Крыма объявила в розыск реализатора поддельных акцизок

Управление налоговой милиции Крыма объявило в розыск реализатора поддельных марок акцизного сбора.

Как сообщает пресс-группа, в 2008 году сотрудниками отдела налоговой милиции в Симферополе пресечена деятельность преступной группы по реализации незаконно изготовленных акцизок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.209 Уголовного кодекса Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём» и ст.216 «Незаконное изготовление, подделка, использование или реализация незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора или контрольных марок».

После возбуждения уголовного дела и проведения некоторых следственных действий один из обвиняемых по делу - Тер Саркисян Рубен Беняминович выехал с места проживания и скрылся от следствия. В этой связи он объявлен в розыск.

Всем, кому известно что-либо о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму по адресу: 95006, Украина, АР Крым, г.Симферополь, ул. Р.Люксембург, 29, или по телефону (0652) 24-93-91. Налоговая обещает вознаграждение и гарантирует конфиденциальность.