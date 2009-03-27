Гражданка Молдовы травмирована в дорожной аварии в Крыму

Гражданка Молдовы получила травмы в результате дорожной аварии в Крыму с участием двух легковых и одного грузового автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, ДТП произошло в районе Симферополя.

Водитель автомобиля ВАЗ – житель Баку, 1974 года рождения – двигаясь по автодороге Красноперекопск – Симферополь, на пересечении с дорогой «Объезд города Симферополя», при выполнении поворота не предоставил преимущества в движении встречному транспорту. В результате чего легковушка врезалась в Камаз с полуприцепом и автомобилем «Рено».

В результате аварии пассажирка «Рено» – гражданка Молдовы, 1959 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму шейного отдела позвоночника.