В жилом доме в Ялте взорвался газ

В ялтинском поселке Гурзуф взорвался газ в квартире на 4-ом этаже дома, пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, сообщение о взрыве газа поступило к спасателям сегодня в 4 утра.

В результате происшествия пострадал житель квартиры, 1967 года рождения.

«Предварительная причина взрыва – вытек газа», – отметили в МЧС.

Пострадавший госпитализирован в Ливадийскую больницу в состоянии средней тяжести.

Проводится расследование.