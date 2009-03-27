В жилом доме в Ялте взорвался газ
10:50, 27 марта 2009Крым
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Один человек госпитализирован
В ялтинском поселке Гурзуф взорвался газ в квартире на 4-ом этаже дома, пострадал один человек.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, сообщение о взрыве газа поступило к спасателям сегодня в 4 утра.
В результате происшествия пострадал житель квартиры, 1967 года рождения.
«Предварительная причина взрыва – вытек газа», – отметили в МЧС.
Пострадавший госпитализирован в Ливадийскую больницу в состоянии средней тяжести.
Проводится расследование.
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