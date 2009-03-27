В Крыму три человека отравились угарным газом

Три человека погибли в Крыму в результате отравления угарным газом.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае в частном доме в сакском селе Шелковичное поступила к спасателям накануне.

В одном из погибших соседи опознали 70-летнего хозяина дома, двое других мужчин, 45-ти и 55-ти лет, были его знакомыми, с которыми он часто выпивал.

Как определили медики, мужчины погибли, отравившись угарным газом. «Скорее всего, несчастье произошло из-за неисправности печного дымохода», - отметили в МЧС.