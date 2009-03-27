Посол США положительно оценил открытую экономику Севастополя

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЭЙЛОР положительно оценил “Севастопольский проект открытой экономики и международного сотрудничества”.

Как передает корреспондент УНИАН, 26 марта во время визита посла в Севастополь представители власти города ознакомили его с этим проектом.

Заместитель председателя городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ на встрече с У.ТЭЙЛОРОМ отметил, что власть города „находит всестороннюю поддержку как со стороны Президента Украины, так и со стороны правительства Украины в реализации достаточно амбициозных проектов, в частности, по созданию в Севастополе города с открытой экономикой”.

По его словам, в декабре прошлого года Президент Украины подписал соответствующий указ (“О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Севастополя” от 26 декабря 2008 года - УНИАН), позже была создана соответствующая рабочая группа по разработки проекта.

Д.БАЗИВ выразил убеждение, что во время реализации такого важного для города и Украины проекта вся рабочая группа, в которую вошли и представители оппозиции „отбросит всяческие политические нюансы, которые есть в каждой стране, будет единой командой по наработке тех предложений, которые позволят трансформировать наш город, который имеет очень значительную военную историю, в город-порт, открытый город, который радостно будет встречать инвесторов, с учетом того, что межгосударственные соглашения о статусе и временном пребывании Черноморского флота РФ завершаются в 2017 году”. По его словам, власть города надеется, “что Севастополь в ходе реализации этого проекта реализует свои возможности на полную мощь как город-порт”.

В свою очередь, У.ТЭЙЛОР выразил удовлетворение тем, что власть Севастополя прилагает “много усилий” для экономического развития города.

Отвечая во время подхода к прессе на вопрос корреспондента УНИАН, „каково его мнение относительно Севастопольского проекта открытой экономики и международного сотрудничества”, У.ТЭЙЛОР отметил: “У нас состоялся хороший разговор об экономическом развитии Севастополя, и я очень рад увидеть, что прилагается уже много усилий для планирования такой деятельности”. По словам посла, “есть много идей относительно того, каким образом укреплять развитие Севастополя для достижения успеха, и я обсуждал возможность сотрудничества, взаимодействия между представителями Посольства и города Севастополя для развития экономического потенциала города”.

В тот же день в Севастополе У.ТЭЙЛОР провел встречу с руководством Севастопольского городского совета.