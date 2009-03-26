Вывод ЧФ РФ из Крыма приведет к усилению тюркского влияния

Вывод Черноморского флота России из Крыма приведет к усилению тюркского влияния.

Такое мнение высказал директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ, выступая на международном экспертном семинаре ”Россия - Украина: проблема Черноморского флота”, организованном УНИАН совместно с информационно-аналитическим центром МГУ.

"Вывод российского флота, а как результат российского влияния из Севастополя и в целом из Крыма, сразу же повышает уровень тюркского влияния, которое сейчас не так сильно, но набирает вес", - сказал С.ПАНТЕЛЕЕВ.

По его мнению, украинская элита постепенно осознает эту проблему.

Эксперт подчеркнул, что усиление тюркского влияния очень сильно ударит по украинским интересам.

"В этом геополитическом ключе интересы России и Украины скорее совпадают, чем расходятся", - сказал он.

Исходя из этого, он высказал уверенность, что вопрос вывода ЧФ РФ не предрешен, прежде всего, потому что пребывание флота отвечает как экономическим, так и геополитическим и гуманитарным интересам Украины.

По мнению С.ПАНТЕЛЕЕВА, осознание этих преимуществ придет к украинскому руководству, но при этом со стороны России должна вестись более взвешенная политика по отношению к Украине.

"Должен быть настрой на диалог, чтобы мы могли видеть имеющиеся общие интересы", - сказал он.