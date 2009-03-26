Янукович пугает, что будет идти «по нарастающей»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что на следующей пленарной неделе депутаты из фракции Партии регионов будут блокировать трибуну парламента.

Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя действия оппозиции.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, если в понедельник «мы не услышим конкретно, когда будет принята антикризисная программа и бюджет под эту антикризисную программу, то мы будем идти по нарастающей». При этом он подчеркнул, что «мы будем действовать разными способами».

Отвечая на вопрос, не исключает ли он возможности блокирования парламентской трибуны, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Конечно, не исключаю».

В.ЯНУКОВИЧ вновь подчеркнул необходимость проведения досрочных парламентских и президентских выборов. По его словам, «чем больше власть будет занимать эти кабинеты, тем дальше страна будет скатываться в пропасть».

«Стабилизация экономическая и политическая наступит тогда, когда состоится смена власти, и чем скорее это состоится, тем лучше», - подчеркнул лидер Партии регионов.

В то же время, отвечая на вопрос, когда могут состояться эти досрочные выборы, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «я бы не стал гадать, когда будет эта дата».

По его словам, необходимо «читать законодательство», где это четко выписано. Лидер ПР отметил, что в том случае, если будет принято решение о досрочных выборах, они должны быть проведены «в два месяца».

Говоря об акциях протеста, он отметил, что их целью является «заставить власть признать свои ошибки и освободить Украину». При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: «дестабилизация ситуации, ухудшение ситуации в регионах никак не входит в наши планы».