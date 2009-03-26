Высокий чин Джанкойской налоговой попался на взятке

Одному из заместителей начальника Джанкойской объединенной налоговой инспекции предъявлено обвинение во взяточничестве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, на днях налоговик был задержан при получении пяти тысяч гривен. Такую сумму он затребовал от руководства строительной фирмы, чтобы проверка налоговых органов для предприятия не имела негативных последствий.

Джанкойской межрайонной прокуратурой в отношении работника налоговой было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины.