Россия будет вынуждена вывести Черноморский флот – эксперт

Россия будет вынуждена вывести Черноморский флот из Крыма.

Такое мнение высказал эксперт российского Института стратегических исследований Аждар КУРТОВ, выступая на международном экспертном семинаре ”Россия - Украина: проблема Черноморского флота”, организованном УНИАН совместно с информационно-аналитическим центром МГУ.

"С моей точки зрения, флот все-таки выводить придется, хотим мы этого или не хотим. Нельзя допустить ситуацию конца 80-х годов, когда воинские части из Европы нам приходилось выводить в чистое поле. Об этом надо думать уже сейчас", - сказал А.КУРТОВ.

По его словам, сохранить флот в Крыму нет возможности, потому что нынешняя и предыдущая власть Украины давно избрали вектор интеграции в НАТО и, как результат, будет проводится неизбежная политика вытеснения ЧФ.

"За этой позицией стоит не только руководство Украины, но и руководство стран НАТО. Дожидаться 2017 года и потом либо идти на острый конфликт с Киевом, либо выводить корабли неизвестно куда нельзя", - сказал эксперт. При этом он напомнил, что пролонгация договора о базировании ЧФ РФ возможно только на 5 лет.

А.КУРТОВ считает, что разумным будет перевести ЧФ на север Таманского полуострова.

"Это предложение высказывалось командованием ЧФ и не от хорошей жизни", - сказал он.

По его словам, Новороссийский порт давно развивается как порт торговый и имеет пирсы, которые используются под нужды флота, но расширять их до той степени, чтобы туда перевести весь флот невозможно. Кроме того, новороссийская бухта в определенное время года подвергается ветрам, которые не дают возможности кораблям стоять на рейде.

"Никакая Очамчира (Абхазия), никакой Сухуми – там можно разместить мелкие корабли - глубоководную бухту Севастополя заменить не могут. Равно как из Севастополя невозможно сделать нормальный торговый порт", - уверен он.

В свою очередь, эксперт Института стран СНГ Виталий ЖУРАВЛЕВ отметил, что на сегодняшний день альтернативы Севастополю для базирования ЧФ РФ нет.

При этом он считает, что если будет политическая воля сторон, решение о продлении базирования флота можно будет найти.

В.ЖУРАВЛЕВ добавил, что Россия опасается, что после вывода ЧФ РФ на его месте может появится другой флот. "У нас такие примеры есть, когда на месте бывших советских баз в Прибалтике, в странах Восточной Европы возникают военные базы НАТО", - сказал он.