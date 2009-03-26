Янукович не собирается вытирать сопли за крымскими регионалами

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал немедленно прекратить разборки внутри крымской республиканской парторганизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе на Всекрымском собрании депутатов советов всех уровней от Партии регионов.

”Я не буду кое за кем сопли вытирать, я не для этого приехал…Я последний раз предупредил и КИСЕЛЕВА (лидера крымской организации ПР, народного депутата Василия КИСЕЛЕВА) и Анатолия Павловича (крымского спикера, члена Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО): не наведут порядок, пусть пеняют потом на себя”, – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер ”регионалов” предупредил: если интриги не прекратятся, то он будет вынужден принять жесткие меры.

”Прошу прекратить интриги, если хватит мужества, силы воли, разума, совести, я призываю руководителей прекратить вот эти свои распри, иначе пострадаете вы, в первую очередь, и, причем, решение будет радикальное. Не будет никакой середины! Прекратите и, как говорится, покажите, что вы настоящие мужики”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.