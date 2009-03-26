Партия регионов требует комплексного пересмотра бюджета

11:37, 26 марта 2009
Крым
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И хочет увидеть план Тимошенко

Партия регионов выступает за комплексный пересмотр государственного бюджета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Симферополе заявила народный депутат из фракции Партии регионов, министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА.

По ее словам, бюджет надо пересматривать комплексно, а «не вырывать отдельные законопроекты отдельных вопросов». И.АКИМОВА отметила, что вырывание отдельных вопросов не является борьбой с кризисом в Украине.

Кроме того, депутат отметила, что оппозиционное правительство требует предоставить антикризисную программу. И.АКИМОВА считает, что, несмотря на многочисленные требования, антикризисная программа до сих пор не представлена правительством Украины.

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