Партия регионов требует комплексного пересмотра бюджета

Партия регионов выступает за комплексный пересмотр государственного бюджета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Симферополе заявила народный депутат из фракции Партии регионов, министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА.

По ее словам, бюджет надо пересматривать комплексно, а «не вырывать отдельные законопроекты отдельных вопросов». И.АКИМОВА отметила, что вырывание отдельных вопросов не является борьбой с кризисом в Украине.

Кроме того, депутат отметила, что оппозиционное правительство требует предоставить антикризисную программу. И.АКИМОВА считает, что, несмотря на многочисленные требования, антикризисная программа до сих пор не представлена правительством Украины.