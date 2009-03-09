В Крыму отмечают 195-ю годовщину со дня рождения Шевченко

В городах и районах Крыма проходят торжества, приуроченные к 195-й годовщине украинского поэта Тараса Шевченко.

Как сообщил помощник председателя Совета министров Крыма - пресс-секретарь Александр ЗВЕЗДИН, крымский премьер Виктор ПЛАКИДА, первый заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АРК Евгений ДРАПЯТЫЙ, члены Президиума Верховной Рады Крыма, руководители исполкома городского совета Симферополя и представители общественности возложили венки и цветы к памятнику Кобзарю в Симферополе.

«В городах и районах автономии проходят торжества, приуроченные к национальному Шевченковскому дню», - отметил А.ЗВЕЗДИН. Так, по его данным, в учреждениях образования и культуры организованы классные часы и литературные вечера, тематические выставки книг и конкурсы рисунков, встречи с писателями и общественными деятелями.

В Севастополе к годовщине со дня рождения Т.Шевченко прошел митинг, в котором приняли участие представители городской государственной администрации и городского совета, командования и личный состав Военно-Морских сил Украины, представители политических партий и общественных организаций.

На митинге развевались флаги Блока Юлии Тимошенко, Партии регионов, партии «Свобода», партии «Единый Центр», флаги УПА, общества белорусов «Пагоня».

С короткими речами к присутствующим обратились заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Дмитрий БАЗИВ, заместитель председателя горсовета Юрий ДОЙНИКОВ, первый заместитель командующего ВМС вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ, лидеры местных общественных организаций.

После митинга состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко и торжественное прохождение подразделения почетного караула украинских ВМС.

К годовщине со дня рождения Кобзаря состоялось торжественное награждение победителей городского конкурса «Мальовнича Україна», вручение стипендий молодежи города от канадского общества «Приятелі України» за достижения в изучении украинского языка, финальный этап городского конкурса чтецов имени Т.Г.Шевченко и другие мероприятия.