У Тимошенко ждут, что «Артек» превзойдет свою советскую славу

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО утверждает, что сегодня перечислены все средства на погашение долга по заработной плаеы перед работниками Международного детского центра "Артек".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

"Еще до открытия первой тематической смены 2009 года в МДЦ "Артек", которое состоялось 24 февраля, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта перечислило первый транш, которым погашена задолженность по зарплате за три последних месяца 2008 года. Во время моей рабочей поездки в “Артек” мы согласовали с трудовым коллективом детской здравницы график погашения задолженности за январь-февраль 2009 года. Согласно этому графику задолженность должна была быть погашена в апреле. Однако благодаря оперативным действиям министерства, сегодня в МДЦ перечислен последний транш, который полностью покроет всю задолженность. По моему мнению, это является лучшим подарком, который Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта могло сделать трудовому коллективу "Артека" к 8-го марта", - сообщил Ю.ПАВЛЕНКО.

По словам министра, 5 марта на заседании Кабинета министров Украины согласованы с профильными министерствами все вопросы относительно перечня расходов и первоочередных безотлагательных мер по восстановлению зданий, сооружений и инженерно-технических сетей с соответствующими расчетами, предоставленные Международным детским центром "Артек".

"Я уверен, что благодаря консолидированной работе министерства, правительства и самого трудового коллектива здравницы за три-четыре года МДЦ "Артек" превзойдет славу, которую имел во времена СССР", - заверил Ю.ПАВЛЕНКО.