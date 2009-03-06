УНП Крыма предлагает за отрицание голодомора сажать уже сейчас

Председатель Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН выступает за скорейшее принятие Верховной Радой законопроекта, который предусматривает введение уголовной ответственности за отрицание голодомора 1932-33 годов.

«События в Севастополе доказывают, что вводить уголовную ответственность за отрицание Голодомора 1932-33 годов нужно уже в этом году», - заявил О.ФОМУШКИН, комментируя проведение активистами блока Наталии Витренко и "Русского блока" акции протеста против открытия севастопольским управлением СБУ выставки о голодоморе.

«Сегодня, особенно в Крыму, антиукраинские политические силы позволяют себе «топтаться по костям замученных», отрицать смерти миллионов украинцев ради своих «инвесторов» из Российской Федерации», - считает председатель Крымской организации УНП, слова которого цитирует пресс-служба партии.

«Для того, чтобы сделать невозможным продолжение этой антиукраинской и античеловеческой практики, украинские патриоты требуют, чтобы законопроект предусматривал не только уголовную ответственность отдельных лиц за отрицание Голодомора, но и запрещение деятельности политических партий и общественных организаций, которые прибегают к таким действиям», - сказал О.ФОМУШКИН.