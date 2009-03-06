У главы крымской охраны Брежнева и Горбачева украли награды

В Симферополе неизвестный украл ценные награды у 81-летнего Азамата ЛЫСЯКОВА, который в конце 1960-х годов был руководителем отдельного дивизиона по обеспечению «сопровождения должностных лиц страны, иностранных государств и правительств», прибывавших в Крым на встречи с руководителями Советского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму.

«Азамат ЛЫСЯКОВ – весьма легендарный человек. Людей, которых лично пришлось сопровождать командиру ЛЫСЯКОВУ, не перечесть: Гагарин, Брежнев, Никсон, Чаушеску, Щербицкий, Косыгин, Андропов, ГОРБАЧЕВ, а также дипломаты и министры почти из всех стран мира», – говорится в сообщении.

За добросовестную службу А.ЛЫСЯКОВ был удостоен награды «Заслуженный работник МВД СССР» и медали «За отличную охрану общественного порядка».

Именно эти награды украл мошенник, который представился сотрудником военкомата. Он сообщил, что А.ЛЫСЯКОВУ полагается денежная компенсация за служебные заслуги, но для ее получения нужно аргументировать «боевую заслугу». «ЛЫСЯКОВ вынес свой китель, увешанный медалями. Мужчины долго разговаривали, хозяин с гордостью рассказывал о своей службе. После ухода «сотрудника военкомата» с кителя Азамата ЛЫСЯКОВА пропали самые дорогие сердцу награды», – отметили в милиции.

В ходе следствия было установлено, что средняя стоимость награды «Заслуженного работника» составляет 4 тысячи долларов, а «За отличную охрану» – приблизительно 1,5 тысячи долларов.

В совершении преступления подозревается мужчина: на вид 45-47 лет, высокий (рост 175-180 см), среднего телосложения, волосы светлые, коротко стриженые, тип лица – европейский. Мужчина был одет в светло-коричневую куртку с воротником, черные брюки.