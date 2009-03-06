На 1000 крымчанок приходится 843 крымчанина

В настоящее время на 1000 крымчанок приходится лишь 843 крымчанина, сообщает Главное управлении статистики в автономии.

Всего в Автономной Республике Крым проживает свыше миллиона женщин, или 54% населения АРК.

Средняя продолжительность жизни крымских женщин составляет 74 года, что на 12 лет превышает среднюю продолжительность жизни мужчин автономии.

«Средний возраст женщин превысил 42 года, он на 5 лет выше среднего возраста мужчин», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2007 году на 1000 крымчанок приходилось 846 крымчан. В 2008 году на 1000 крымчанок – 844 крымчанина.