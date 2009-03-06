На 1000 крымчанок приходится 843 крымчанина
15:32, 06 марта 2009Крым
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Женщины живут дольше мужчин
В настоящее время на 1000 крымчанок приходится лишь 843 крымчанина, сообщает Главное управлении статистики в автономии.
Всего в Автономной Республике Крым проживает свыше миллиона женщин, или 54% населения АРК.
Средняя продолжительность жизни крымских женщин составляет 74 года, что на 12 лет превышает среднюю продолжительность жизни мужчин автономии.
«Средний возраст женщин превысил 42 года, он на 5 лет выше среднего возраста мужчин», – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в 2007 году на 1000 крымчанок приходилось 846 крымчан. В 2008 году на 1000 крымчанок – 844 крымчанина.
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