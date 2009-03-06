В Крыму зэки перевернули автозак... с пьяным милиционером?

Прокуратура Сакского района Крыма выясняет причины дорожно-транспортного происшествия с участием перевозившего спецконтингент автозака.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Отдельная рота конвойной службы милиции при крымской милиции накануне проводила плановое этапирование на спецавтомобиле «ГАЗ-3307» спецконтингента из Симферопольского следственного изолятора. «Следуя из Раздольного в Евпаторию, на 43-м километре дороги, на левом закруглении проезжей части, вследствие раскачивания автомобиля спецконтингентом в количестве 16 человек машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась», - говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получили 4 взятых под стражу человека и 2 милиционера конвоя. Они госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу.

В сообщении отмечается, что водитель автозака, 1961 года рожденния, работает в органах внутренних дел 20 лет, имеет водительский стаж 26 лет. «По предварительному медицинскому заключению все работники милиции, в том числе и водитель, - трезвые. Для окончательного заключения взяты анализы на наличие алкоголя в крови», - добавили в милиции.

Источник говорит...

Водитель перевернувшегося в Крыму автозака, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, заявил УНИАН источник.

«По информации, которую нам сообщили, водитель был в нетрезвом состоянии», – сказал собеседник агентства.

«Версия МВД: машину раскачивали сами заключенные. По инструкции они (милиционеры) должны были остановиться и этих людей утихомирить», – отметил источник.

Он считает, что результаты анализов на наличие алкоголя в крови милиционеров будут скрывать от общественности. «Это уже второе событие такое (первое – инцидент в симферопольском поселке Мирное)… Оно, конечно, повлечет негативное отношение к Министерству и, в первую очередь, к ИЛЬИЧЕВУ (заместителю министра внутренних дел – начальнику крымской милиции Николаю ИЛЬИЧЕВУ)», – полагает источник.

При этом он подчеркнул: информация о нетрезвом состоянии водителя автозака и других милиционеров «пока непроверенная» «Я не могу сейчас заявлять: да, точно они были пьяные, не могу наговаривать на людей, – сказал собеседник. – Но мне сообщили люди, которые там были: там (в автозаке) были пустые бутылки водки, тут же «прилетел» туда (после ДТП) ФЕДОРЯН (начальник милиции общественной безопасности Крыма – замначальник крымского милицейского Главка Николай ФЕДОРЯН)».

Источник считает нужным провести независимую экспертизу в самом спецавтомобиле. «Там найдут все возможные и невозможные доказательства: и остатки пищи, и бутылок, и всё остальное», – сказал собеседник.