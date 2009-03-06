Водитель перевернувшегося воронка был пьян – источник

Водитель перевернувшегося в Крыму автозака, который перевозил спецконтингент, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, заявил УНИАН источник.

«По информации, которую нам сообщили, водитель был в нетрезвом состоянии», – сказал собеседник агентства.

«Версия МВД: машину раскачивали сами заключенные. По инструкции они (милиционеры) должны были остановиться и этих людей утихомирить», – отметил источник.

Он считает, что результаты анализов на наличие алкоголя в крови милиционеров будут скрывать от общественности. «Это уже второе событие такое (первое – инцидент в симферопольском поселке Мирное)… Оно, конечно, повлечет негативное отношение к Министерству и, в первую очередь, к ИЛЬИЧЕВУ (заместителю министра внутренних дел – начальнику крымской милиции Николаю ИЛЬИЧЕВУ)», – полагает источник.

При этом он подчеркнул: информация о нетрезвом состоянии водителя автозака и других милиционеров «пока непроверенная» «Я не могу сейчас заявлять: да, точно они были пьяные, не могу наговаривать на людей, – сказал собеседник. – Но мне сообщили люди, которые там были: там (в автозаке) были пустые бутылки водки, тут же «прилетел» туда (после ДТП) ФЕДОРЯН (начальник милиции общественной безопасности Крыма – замначальник крымского милицейского Главка Николай ФЕДОРЯН)».

Источник считает нужным провести независимую экспертизу в самом спецавтомобиле. «Там найдут все возможные и невозможные доказательства: и остатки пищи, и бутылок, и всё остальное», – сказал собеседник.

Как сообщал УНИАН, 5 марта отдельная рота конвойной службы милиции при ГУ МВД в Крыму проводила плановое этапирование на спецавтомобиле «ГАЗ-3307» спецконтингента из Симферопольского следственного изолятора. По информации пресс-службы милиции Крыма, в Сакском районе, на левом закруглении проезжей части дороги, «вследствие раскачивания автомобиля спецконтингентом в количестве 16 человек» машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась.

В результате ДТП госпитализированы 4 взятых под стражу человека и 2 милиционера конвоя.

В сообщении милиции отмечается, что водитель автозака работает в органах внутренних дел 20 лет, имеет водительский стаж 26 лет. «По предварительному медицинскому заключению все работники милиции, в том числе и водитель, – трезвые. Для окончательного заключения взяты анализы на наличие алкоголя в крови», – заявили в милиции.