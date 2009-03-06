Тимошенко сняла скоростные ограничения на дорогах

Правительство Украины запретило проводить контроль технического состояния транспортных средств между периодическими техническими осмотрами и снял скоростные ограничения на автодорогах.

Как сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, правительство на заседании 5 марта внесло своим постановлением изменения в Правила дорожного движения.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодня на скоростных дорогах существуют необъективные ограничения скорости. “Странная ситуация: скоростная дорога, ограничение 80-90, а в действительности в нормальных странах там можно двигаться со скоростью 120-130 километров в час”, - сказала она.

Изменениями к Правилам дорожного движения предусмотрено, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью 70 км в час, в населенных пунктах на дорогах, которые имеют шесть и более полос в обоих направлениях, - 80 км в час, в населенных пунктах на дорогах, которые имеют шесть и более полос в обоих направлениях движения и установлен бетонный или другой отбойник - 90 км в час.

Транспортным средствам (кроме автобусов, микроавтобусов, грузовых автомобилей и авто, которыми управляют водители со стажем до 2 лет) на автомагистралях разрешается движение со скоростью 130 км в час, на других дорогах вне границ населенных пунктов - 110 км в час, на дорогах, которые проходят через населенные пункты, обозначенные знаком 5.47 - 90 км в час.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что дополнительные ограничения скорости движения могут быть установлены исключительно при проведении дорожных работ. “Если на дороге нет ремонтных работ, прописать прямое запрещение устанавливать знак “40”, - отметила глава правительства и добавила, что если ремонтные работы проводятся, то вводить ограничение лишь на определенном участке этой дороги.