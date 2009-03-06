ДТП с участием автозака в Крыму заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Сакского района Крыма выясняет причины дорожно-транспортного происшествия с участием перевозившего спецконтингент автозака.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Отдельная рота конвойной службы милиции при крымской милиции накануне проводила плановое этапирование на спецавтомобиле «ГАЗ-3307» спецконтингента из Симферопольского следственного изолятора по маршруту «Симферополь – Раздольное – Евпатория – Саки». «Следуя из Раздольного в Евпаторию, на 43-м километре дороги, на левом закруглении проезжей части, вследствие раскачивания автомобиля спецконтингентом в количестве 16 человек машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась», - говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получили 4 взятых под стражу человека и 2 милиционера конвоя. Они госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу.

В сообщении отмечается, что водитель автозака, 1961 года рожденния, работает в органах внутренних дел 20 лет, имеет водительский стаж 26 лет. «По предварительному медицинскому заключению все работники милиции, в том числе и водитель, - трезвые. Для окончательного заключения взяты анализы на наличие алкоголя в крови», - добавили в милиции.