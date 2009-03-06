В СИЗО Симферополя задержанных в 1,5 раза больше нормы

В Симферопольском следственном изоляторе при санитарной норме 1380 лиц содержится 2035 человек, что является нарушением международных норм, касающихся соблюдения прав человека.

Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады Крыма со ссылкой на данные, озвученные в ходе рабочего совещания Постоянной комиссии крымского парламента по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, отсутствуют условия содержания больных туберкулезом, в том числе и с открытой формой. В Симферопольском СИЗО для данной категории граждан предусмотрено 22 места, при этом в настоящее время в изоляторе находится более 50 больных. «Их содержание осуществляется с нарушением санитарно-гигиенических требований», - говорится в сообщении.

Проблема переполнения Симферопольского СИЗО может быть решена при введении Керченского СИЗО, однако вопрос о финансировании его строительства остается нерешенным.