В Крыму перевернулся воронок, 6 человек госпитализированы

В Крыму перевернулся автомобиль для перевозки заключенных, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек, из них 6 госпитализированы.

"К нам поступили 9 человек. Трем из 9-ти поступивших оказана помощь, у них травмы легкой степени, в госпитализации они не нуждались, – сообщил корреспонденту УНИАН по телефону медик Евпаторийской городской больницы №1. – Остальные 6 человек, в том числе 2 конвоира, госпитализированы. У них травмы средней степени тяжести. Один человек находится в реанимации".

Подробности автомобильной аварии в пресс-службах милиции и ГАИ Крыма пообещали сообщить УНИАН в ближайшее время.

В сводке Главного управления МЧС Украины в Крыму за минувшие сутки фигурирует ДТП, в результате которого 6 человек госпитализированы в Евпаторийскую больницу. По данным МЧС, автомобиль ГАЗ-3307 перевернулся на трассе Раздольное – Евпатория.