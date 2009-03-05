За последние 5-6 лет отчисления ЧФ России в ПФУ уменьшились вдвое

За последние 5-6 лет доля отчислений Черноморского флота России в бюджет Пенсионного фонда Украины в Севастополе уменьшилась примерно вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам начальник Главного управления ПФУ в Севастополе Татьяна КРАВЦОВА.

«Если 5-6 лет назад поступления в ПФУ от воинских частей и предприятий Черноморского флота РФ составляли более 30%, то на сегодня это, как правило, в 2 раза меньше», - сказала она.

Т.КРАВЦОВА также выразила сожаление в связи с тем, что «сегодня ЧФ РФ нас подводит, я имею ввиду «Строительное управление ЧФ РФ», являющееся крупнейшим должником в ПФУ».

«Что касается остальных воинских частей, то они, как правило, рассчитываются с нами вовремя и в полном объеме. И чем выше денежное обеспечение как у военнослужащих ЧФ РФ, так и у военнослужащих Украины, тем больше поступлений в бюджет ПФУ», - добавила Т.КРАВЦОВА.

Справка УНИАН. На сегодня в воинских частях, организациях и предприятих ЧФ РФ, размещенных в Севастополе, трудится около 17,5 тысяч вольнонаемных, абсолютное большинство из которых являются гражданами Украины. Численность вольнонаемных на российском ЧФ практически ежегодно сокращается: в 2004-м году было 19 тыс. человек, в 2007-м - 18 тыс. По данным за 11 месяцев 2008-го - 17,7 тыс. человек.

В 2008 году фонд оплаты вольнонаемных ЧФ РФ составлял 388 млн. грн., а всех остальных работников города - 2 млрд. 400 млн. грн.