Россия усилит Черноморский флот

Министерство обороны России приняло решение усилить контингент войск в Южном регионе и сил Черноморского флота, сообщил в четверг журналистам в Москве замминистра обороны РФ по вооружению генерал армии Владимир Поповкин, сообщает РИА Новости

По его словам, Минобороны России провело детальный анализ итогов юго-осетинского конфликта, позволивший сформулировать комплекс мероприятий, реализация которых необходима для усиления контингента войск в Южном регионе и сил ЧФ.

Поповкин сообщил, что в Сухопутных войсках необходимо ускорить модернизацию систем залпового огня, разработать новые средства разведки тактического звена, увеличить объемы их закупок. В ВВС будет ускоренными темпами завершена модернизация самолетов МиГ-29, Су-25, вертолета Ми-28Н, дополнительно будут закуплены самолеты Су-27СМ, Су-30МК-2, в том числе из имеющегося задела, а также вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24М, Ми-8МТВ5, сказал он. В части средств ПВО будет осуществлена закупка зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», указал заместитель министра.

«В части Военно-морского флота планируется завершение создания дизельной подводной лодки типа “Лада” с гидроакустическим комплексом, модернизация дизельных подводных лодок типа “Варшавянка”, ускоренное создание большого десантного корабля нового проекта, берегового подвижного ракетного комплекса типа “Бал-У”», — сказал замминистра.

Также, по его словам, предусмотрено завершить комплектование дивизионов берегового ракетного комплекса «Бастион».