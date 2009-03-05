Из-за инцидента в Крыму полетит ещё полтора десятка голов

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает уволить еще полтора десятка должностных лиц за инцидент, произошедший в крымском поселке Мирное, в результате которого пострадала семья крымских татар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове, отвечая на вопросы журналистов.

«Я еще своим приказом уволю полтора десятка человек, вплоть до начальника Симферопольского главка», - заверил министр.

При этом он заметил, что «еще раз готов извиниться» перед пострадавшими, но не намерен привлекать к ответственности бойцов «Беркута», поскольку они действовали по приказам своих руководителей.

«Буду закрывать спину - от работника ГАИ до работника «Беркуту». Если их руководство ошиблось, будет отвечать вплоть до уголовной ответственности», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Меджлис крымско-татарского народа распространил заявление о нападении сотрудников «Беркута» на семью ХАИРОВЫХ в поселке Мирное. Более 10 вооруженных бойцов сломали двери, окна и забросали дом светошумовыми гранатами, одна из которых при взрыве повредила руку немолодому хозяину. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть левой руки.

Милиция Крыма заявила, что не собиралась нападать на семью крымских татар, а проводила операцию по задержанию находящегося в розыске преступника.

Руководство МВД извинилось перед семьей ХАИРОВЫХ за непрофессиональные действия работников милиции.

Заместитель министра внутренних дел Украины - начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Николай ИЛЬИЧЕВ по результатам служебного расследования инцидента в поселке Мирное подписал приказ о наказании 23 сотрудников милиции, которые допустили нарушение или неподобающим образом исполнили свои должностные обязанности.