В Крыму сохраняется сложная фитопатологическая обстановка

Из-за нарушения агротехники, недостаточного объема защитных мероприятий и благоприятных погодных условий на полях зерновых культур во многих районах Крыма продолжается накопление инфекционного запаса возбудителей болезней.

Наличие такого запаса инфекции приводит к массовому развитию и распространению болезней

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики автономии, текст которого размещен сегодня на его официальном сайте.

В условиях ожидаемой ранней весны 2009 года после перезимовки «растения выйдут ослабленными», считают специалисты.

По их мнению, есть вероятность распространения многих болезней, возбудителями которых являются грибы, бактерии, вирусы

«Перепады температурного режима, повышенная влажность, прошлогодний запас инфекции, некачественное протравливание семян, будет способствовать очень раннему проявлению корневых гнилей, мучнистой росы, септориоза, аскохитоза, бурой листовой ржавчины, микозных заболеваний», - говорится в сообщении.

Министерство аграрной политики Крыма призывает провести профилактические и защитные мероприятия.