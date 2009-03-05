В Крыму ожидается раннее цветение косточковых плодовых культур

Цветение косточковых плодовых культур в Крыму ожидается в этом году на 2-3 недели раньше многолетних сроков и даты прекращения весенних заморозков, прогнозирует Министерство аграрной политики автономии.

«Оттепель, стоявшая в Крыму в течение 3-4 недель, обусловила массовое набухание почек косточковых культур на Южном берегу Крыма и в Бахчисарайском районе на 1-2 месяца раньше средних многолетних сроков. Сумма эффективных температур в этих районах составила 60-70 градусов. Восточная половина степной зоны на широте метеостанции города Джанкой набрала сумму эффективных температур до 35-40 градусов. Этого оказалось достаточно для набухания почек у персика и черешни», – говорится в сообщении министерства, размещенном на его официальном сайте.

По агрометеорологическим расчетам, при условии сохранения погодных условий близких обычным, цветение абрикоса, миндаля, алычи в южной половине Крымской автономии ожидается в третьей пятидневке марта, персика – в четвертой. В Бахчисарайском районе АРК цветение персика начнется в пятой – начале шестой пятидневок марта. Цветение этой культуры на широте Джанкоя в текущем году начнется во второй пятидневке апреля, черешни – в конце третьей – четвертой его пятидневок, прогнозируют в министерстве.

«Таким образом, цветение косточковых пород в Крыму ожидается на 2-3 недели раньше многолетних сроков», – считают специалисты.

Раннее цветение, вероятно, будет растянуто во времени и подвержено влиянию неблагоприятных погодных условий. В этой связи Министерство аграрной политики Крыма настоятельно рекомендует «провести ранневесенние обработки насаждений, в первую очередь косточковых плодовых культур в максимально сжатые сроки, своевременно выполнить работы по обрезке и междурядным обработкам почвы».