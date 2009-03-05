Луценко предупредил участковых - кто «залетел», пеняйте на себя

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обязал подчиненных, в первую очередь, участковых, до апреля привести в порядок регистрацию ранее судимых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня во Львове на совещании с участковыми западных регионов Украины.

«Все области до апреля приводят в порядок регистрацию ранее судимых. После 1 апреля, кто «залетел», пеняйте на себя», - сказал он.

При этом он напомнил, что именно 30% преступлений, в соответствии со статистикой, совершаются именно теми лицами, которые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы.