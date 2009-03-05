Верховная Рада уменьшила ставки налога при регистрации автомобилей

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов»

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовало 390 из 441 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом установлены размеры налогов с владельцев транспортных средств, в зависимости от объемов двигателей автомобилей.

Представляя документ, председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН отметил, что законом уменьшены ставки налога с владельцев автомобилей во время первой регистрации автомобиля и при проведении регистрации, перерегистрации и очередного технического осмотра.

Справка УНИАН. В конце 2008 года Верховная Рада приняла Закон «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», которым увеличивается налог с владельцев транспортных средств, в частности, при первой регистрации в 5-10 раз.

5 февраля автомобилисты провели акцию протеста против увеличения ставок транспортного сбора.