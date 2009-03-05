Меджлис закидали камнями

В Симферополе сегодня рано утром неизвестные забросали камнями офис Меджлиса крымскотатарского народа.

Меджлис расценивает случившееся как «нападение на здание». «Неустановленными лицами совершено нападение на здание Меджлиса. Осмотр места и пояснения дежурного по зданию свидетельствуют, что неизвестные бросили в окно несколько больших камней, два из которых вдребезги разбили двойное стекло металлопластикового окна и влетели в здание. Один из камней, пролетев лестничную площадку, упал в приемной председателя Меджлиса, народного депутата Украины Мустафы ДЖЕМИЛЕВА», – говорится в сообщении пресс-службы Меджлиса.

Пресс-служба заявляет, что «факт нападения зафиксировали камеры наружного наблюдения, установленные на здании Меджлиса».

Меджлис считает произошедшее «очередной провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Крыму».

Пресс-служба Меджлиса ожидает от правоохранительных органов принятия «всех мер по установлению виновных и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины».

При этом пресс-служба отмечает, что правоохранителями «до настоящего времени так и не установлены лица, осуществившие предыдущие нападения на здание Меджлиса».