Женщины перед 8 марта выйдут на «Марш пустых кастрюль» в Крыму

7 марта, в канун Международного женского дня, женщины Русской общины Крыма планируют провести «Марш пустых кастрюль» против политики нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сообщили в пресс-службе Русской общины.

Участницы марша пройдут по нескольким центральным улицам Симферополя к зданию Представительства Президента в Крыму. При этом они будут стучать по пустым кастрюлям.

Акция будет проходить под лозунгами: «За свет, тепло и достаток в наших домах!», «За дружбу и сотрудничество с Россией!», «Против политиков-банкротов, русофобов и коррупционеров!».

«Участницы «Марша пустых кастрюль» выразят своё отношение к деятельности президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и примут обращение к лидерам крупнейших политических сил Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Юлии ТИМОШЕНКО», - говорится в сообщении.