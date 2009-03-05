Правительство Крыма попросит у Тимошенко денег на мусор
Большая Ялта задыхается
Совет министров Крыма собирается ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины о выделении средств из государственного бюджета на финансирование строительства мусороперерабатывающих комплексов в автономии и рекультивации существующего полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в пгт Гаспра.
Об этом сообщил помощник крымского премьера - пресс-секретарь Александр ЗВЕЗДИН.
По его данным, руководители Крыма - глава парламента Анатолий ГРИЦЕНКО и председатель Совмина Виктор ПЛАКИДА провели совещание по вопросу утилизации ТБО Большой Ялты.
Исполнительному комитету Ялтинского городского совета поручено представить на рассмотрение целостную концепцию размещения и переработки ТБО Ялты, разработать проект места размещения объекта предварительной перегрузки ТБО.
Кроме того, исполкому поручено вместе с местными органами власти определить места временного складирования твердых бытовых отходов.