Крым выполнил указ Ющенко

Совет министров Крыма создал комиссию по решению проблемных вопросов обеспечения прав жителей общежитий на жилье.

Об этом говорится в постановлении крымского правительства, текст которого размещен на официальном портале Совмина.

Комиссия создана во исполнение Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О мерах по обеспечению жилищных прав жильцов общежитий» от 24 ноября 2008 года №1073/2008.

Комиссия является консультативно-совещательным органом. «Основные задачи комиссии – подготовка предложений по проведению анализа основных проблем жителей общежитий, в частности, состояния обеспечения их социальным жильем, а также причин возникновения данных проблем; решению жилищных проблем жителей общежитий», – говорится в постановлении.

Комиссия в своей деятельности будет руководствоваться Конституцией и законами Украины, а также указами Президента и постановлениями Верховной Рады страны.

Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым.

Как сообщалось, в середине февраля заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК заявила, что защита жилищных прав жильцов общежитий является безотлагательной задачей для органов власти всех уровней.